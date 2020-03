Mercato Inter Giroud: “Avevo già parlato con Conte, mi voleva anche la Lazio” MERCATO INTER GIROUD – Intervistato da “Tf1“, Olivier Giroud svela alcuni retroscena relativi al mercato di gennaio. Il suo nome era stato accostato a Inter e Lazio. Così l’attaccante francese del Chelsea, e con un passato anche all’Arsenal, che lo aveva ingaggiato dopo gli europei del 2012: “Ho vissuto sei mesi difficili, avevo voglia di cambiare aria e ritrovare il campo e il sorriso. Ho fatto di tutto, ma il Chelsea ha posto come condizione per lasciarmi andare, di trovare prima un sostituto. Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere l’Inter. Oppure la Lazio che si è fatta sotto alla fine“. MERCATO INTER GIROUD MERCATO INTER GIROUD – Continua: “Per me il progetto più interessante era quello dell’Inter: avevo parlato con Conte che mi aveva già fatto venire al Chelsea e apprezza il mio profilo. Un vantaggio, oltre al fatto che l’Inter gioca la Champions ed è un grande club. Poi anche la Lazio ci ha provato e i dirigenti sono pure venuti a Londra per cercare di fare qualcosa. Ma ero bloccato e ho dovuto rassegnarmi all’idea di restare qui. Penso di avere ancora due o tre anni di alto livello in Europa. Tutto rinviato con l’Inter? Chissà…“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

