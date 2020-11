Mercato Inter De Paul e Wijnaldum per accontentare Conte

MERCATO INTER DE PAUL – L’Inter prepara diversi colpi. Gli uomini mercato del club neroazzurro in questi giorni si stanno dando da fare per rinforzare la rosa di Conte, per questo non sono da escludersi grandi colpi già a gennaio. Gli occhi degli osservatori sono puntati su Rovella che si libererà a zero a giugno e per il quale l’Inter ha accelerato la trattativa per piazzare un colpo low-cost. Altra trattativa a basso costo sarà quella che potrebbe portare Giroud a Milano già nella finestra invernale del calciomercato; intanto si cercano compratori per Eriksen, mai integratosi negli schemi del mister.

MERCATO INTER DE PAUL – Come riporta il Corriere dello Sport i grandi colpi potrebbero essere a centrocampo: De Paul e Wijnaldum sono due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio che proveranno a sfruttare le occasioni. Per il primo la richiesta dell’Udinese è considerata troppo alta; il secondo invece va in scadenza al termine della stagione ed è dunque uno degli svincolati più appetitosi per la prossima estate. Infine occhio a delle vere e proprie opportunità in difesa, piace molto Bremer del Torino, capace di giocare in una difesa a tre o a quattro; il Toro offre Izzo ma l’Inter è convinta di poter inserire contropartite per arrivare al brasiliano.

