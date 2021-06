MERCATO INTER CALHANOGLU – L’Inter sta trattando con Hakan Calhanoglu, che il prossimo 30 giugno – salvo sorprese dell’ultima ora – si libererà dal Milan. A darne notizia è “Sky Sport“.

MERCATO INTER CALHANOGLU – Così si legge nel sito di Gianluca Di Marzio: “L’Inter irrompe a sorpresa su Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco non rinnoverà il contratto con il Milan, che intanto ha iniziato a parlare con Zaccagni. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi per la linea mediana anche perché le condizioni di Eriksen obbligano a dover avere pronta un’alternativa.

Le parti sono sempre più vicine. Dopo il primo sondaggio con l’agente del giocatore, l’Inter si è avvicinato sensibilmente al turco. Il Milan continua a offrire 4 milioni per il rinnovo, mentre i nerazzurri hanno fatto una proposta maggiore. I rossoneri, come già dimostrato nel caso Donnarumma, non hanno intenzione di partecipare ad aste. L’Inter potrebbe chiudere presto per Calhanoglu.

Il giocatore al momento è un obiettivo importante, perché potrebbe rappresentare quello che è stato per Simone Inzaghi Luis Alberto alla Lazio. Il giocatore ha caratteristiche perfette insomma per l’Inter del futuro“.

