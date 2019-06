Mercato Inter, Belotti nel mirino? Graziani: ”Sarebbe buon acquisto”

MERCATO INTER BELOTTI – Così Ciccio Graziani nel Microfono Aperto di Radio Sportiva.

SULLA LAZIO – “La Lazio ha saputo costruire squadre competitive senza spendere tanti soldi. Per quanto sia bravo, Inzaghi non ha un background importante alle spalle per poter andare da Lotito ad accampare pretese. Inzaghi rinnovo? Alla fine non era neanche così convinto di andare via.

SULLA FIORENTINA – “Un cambio di proprietà porterebbe tanto entusiasmo in città, sia perché il rapporto con i Della Valle, sia per le potenzialità di Commisso.

SULLA FINALE CHAMPIONS – “Non mi è assolutamente piaciuta, è stata molto noiosa”.

MERCATO INTER BELOTTI – “Barella? Sarebbe assolutamente un rinforzo per l’Inter, ha dimostrato di essere un ottimo centrocampista. Anche Belotti sarebbe un buon acquisto, ma mi auguro resti al Torino”.

