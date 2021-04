Mercato Inter: alla dirigenza piace Maksimovic, ma occhio alla Lazio

Mercato Inter: Marotta e Ausilio puntano Maksimovic. Piace anche alla Lazio

Con il discorso scudetto ormai (quasi) chiuso, l’Inter può dedicarsi al mercato. Ecco perché in queste ore vengono accostati al club nerazzurro diversi profili interessanti per la prossima estate. In particolare, sono i difensori ad essere al centro delle ricerche di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Detto di Milenkovic, un altro nome che circola, e che piace alla dirigenza, è anche quello di Maksimovic.

MERCATO INTER: PER LA DIFESA PIACE MAKSIMOVIC

Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport e poi riportato da tuttomercatoweb, infatti, il tandem dirigenziale è molto attento anche su un altro Nikola che di professione fa il difensore ed è di nazionalità serba. Proprio il centrale del Napoli, ex Toro e in scadenza a giugno con gli azzurri.

C’è però una rivale dalla capitale per il classe 1991: si tratta della Lazio di Simone Inzaghi, che come ormai noto vuole rinnovare il reparto difensivo.

