Mercato in fermento a Napoli: Lucca e Noa Lang al passo d’addio
Cessioni Napoli: Lorenzo Lucca e Noa Lang, centravanti ed esterno offensivo della squadra di Conte, sarebbero a un passo dall’addio: ora…
NOA LANG LUCCA NAPOLI CESSIONI – Prima di aprire un nuovo capitolo acquisti, per il Napoli va affrontato il discorso cessioni. La gestione finanziaria stabilita dal Presidente, Aurelio De Laurentiis, contempla nuovi arrivi a fronte di alcuni addii in casa azzurra. Così, le porte girevoli di Castelvolturno potrebbero apportare sensibili modifiche alla rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la società partenopea starebbe completando le uscite di Noa Lang e Lorenzo Lucca, le quali prospetterebbero la definizione di altre trattative in essere, come quelle per En-Nesyri nel reparto avanzato.
Cessioni Lucca e Noa Lang: il Napoli pianifica la rivoluzione di gennaio
Mentre per il centravanti di Moncalieri il romantico ritorno al Pisa appare tutt’altro che semplice, con il club toscano che – per qualche ora – ha accarezzato la suggestione di poter riportare il proprio pupillo sotto la Torre, l’esterno olandese sarebbe a un passo dal Galatasaray. Lorenzo Lucca, a sua volta, nel momento in cui verrà sciolto il nodo del prestito con obbligo di riscatto pattuito con l’Udinese in estate, potrà raggiungere la Premier League, con il Nottingham Forrest pronto a restituirgli prospettive di titolarità in vista della candidatura per la Nazionale azzurra verso il Mondiale.
Entrambe le operazioni verrebbero definite sulla base di un prestito, la stessa preventivata per l’attaccante del Fenarbahce. Antonio Conte rinnega, dunque, qualche scelta tecnica effettuata nel corso della sessione estiva e si prepara ad assistere a diversi avvicendamenti nel reparto avanzato per mantenere vivo il sogno Scudetto e proseguire nel cammino europeo. Il mercato in uscita, in tal senso, stapperebbe quello in entrata. Gennaio caldissimo in casa Napoli, dunque.
