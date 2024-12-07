Mercato in difesa Napoli: spunta il profilo di Luiz Felipe, a zero

Luiz Felipe, ex centrale della Lazio e della Salernitana, sarebbe uno dei profili monitorati con attenzione dal Napoli di Antonio Conte

LUIZ FELIPE NAPOLI – In casa Napoli il dibattito, in ottica mercato di gennaio, non è certamente cominciato dalla sconfitta di Roma, contro la Lazio. Eppure, le amnesie difensive di una squadra che intende essere vincente (e dunque completa in ogni reparto) deve necessariamente annoverare più titolari anche in panchina, in modo da aumentare la competitività delle rotazioni e delle scelte a disposizione di un allenatore. La sconfitta dell’Olimpico, nel corso degli ottavi di Coppa Italia, avrebbe aperto ulteriori scenari e valutazioni per la retroguardia agli ordini di Antonio Conte e l’occasione per il mercato di gennaio potrebbe giungere proprio da un ex biancoceleste. Il club azzurro, infatti, starebbe valutando l’innesto di Luiz Felipe, ex centrale della Lazio.

Attualmente svincolato dopo l’ultima, negativa esperienza in Arabia Saudita, costellata da una sola presenza e un infortunio muscolare che ne hanno estremamente compromesso il percorso all’Al-Ittihad, Luiz Felipe potrebbe approdare all’ombra del Golfo mediante la formula a parametro zero. Stando a quanto confermato da Il Corriere dello Sport, il ventisettenne nativo di Colina, in Brasile, ma di Nazionalità italiana e, dunque, nome spendibile per la selezione di Luciano Spalletti, potrebbe rappresentare il primo regalo sotto l’albero per Antonio Conte, tecnico a caccia di ulteriori certezze nel reparto dopo le difficoltà registrate dalla coppia Juan Jesus e Rafa Marin.

Centrale, quest’ultimo, il cui cartellino è stato rilevato in estate, ma al momento oggetto misterioso della formazione azzurra. Gennaio è alle porte e l’occasione Luiz Felipe potrebbe mettere fine al dibattito sorta in casa partenopea per ciò che concerne il mercato in difesa.

