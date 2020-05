Mercato Hagi Jr: il talento romeno ha parlato a Marca del suo futuro MERCATO HAGI JR – Ianis Hagi, da diverso tempo vicino a vari club europei fra cui Lazio e Tottenham, è stato intervistato da Marca. “Al momento sono concentrato sulla ripresa del campionato qui in Scozia – ha chiosato il figlio d’arte –. Che consigli mi ha dato mio padre? Ciò che fa la differenza è l’ambizione, indipendentemente da quanto talento hai. Barcellona e Real Madrid sono due grandi club per i quali lui ha giocato. Non sarebbe giusto sceglierne uno per il quale fare il tifo”. Sul suo futuro: “Dopo la Scozia? Adoro come si gioca in Spagna, spero un giorno di poterlo fare. Sin da bambino ho sempre guardato grandi numeri 10, quelli che hanno fatto la differenza. Dall’età di 16 anni ho iniziato a osservare molto ciò che Zidane e Johan Cruyff avevano fatto. La pressione di giocare con indosso quel numero – ha concluso Hagi Jr – mi rende un giocatore migliore e mi dà lo stimolo per fare sempre di più“. MERCATO HAGI JR – Sembra chiaro che il futuro di Hagi Jr sarà lontano dai belgi del Genk e che i Rangers rappresentano solo una parentesi nella sua carriera. Tesi che trova conferma nelle parole di Ioan Becali che Europacalcio ha riportato: “Ci sono tantissimi top club in Europa che vogliono informazioni su Ianis e su cosa può fare. Io credo che Ianis stia bene ai Rangers, che lo hanno preso perché poteva dargli qualcosa in più dal punto di vista della creatività. Sta migliorando sempre di più, credo che se lo riscatteranno potrà crescere ancora“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

