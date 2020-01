Mercato Genoa: le ultime su Iturbe, Pinamonti, Criscito e Radu

MERCATO GENOA ULTIME ITURBE - L'ex Roma ad un passo dal Grifone che dovrebbe salutare Radu. Pinamonti resta, rabbia Criscito

MERCATO GENOA ULTIME ITURBE – Non solo Inter, Napoli e Fiorentina. Un altro club è attivissimo sul mercato in queste ore e si tratta del Genoa che Preziosi, come sempre,vuole rivoltare come un calzino per raggiungere una difficile ma non impossibile salvezza.

Mercato Genoa ultime Iturbe

Dopo aver preso Destro e Iago Falque, i rossoblù sono ad un passo dal chiudere col Pumas per Iturbe. Ve lo ricordate? L’ex Verona e Roma è pronto a tornare in Italia a due anni e mezzo di distanza dalla sua ultima esperienza con la maglia del Torino. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, a confermarlo è lo stesso attaccante argentino tramite il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae in aereo pronto a raggiungere il Bel Paese. Arriverà infatti nella giornata di oggi, prima di svolgere le visite mediche in programma domani e definire gli ultimi dettagli che gli permetteranno di diventare un calciatore del Genoa. L’operazione dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Mercato Genoa ultime

Nonostante le tante richieste e il grande affollamento nell’attacco del Genoa, Andrea Pinamonti, dovrebbe restare in Liguria. Lo ha confermato a FcInterNews Mino Raiola, agente del giovane attaccante italiano: “Pinamonti sta bene dov’è, non succederà nulla per lui. Ha ricevuto molte richieste, ma sta bene a Genova”.

Tanta rabbia poi, per Mimmo Criscito, deluso dal comportamento del suo presidente che lo ha messo sul mercato. Su di lui c’è la Fiorentina ma la volontà del classe ’86 è quella di chiudere la carriera con la maglia del Grifone. Quando è tornato, 18 mesi fa, ha rifiutato squadre come Inter e Roma e ora non sente la gratitudine del numero uno del club. La sensazione però è che alla fine, nonostante gli sfoghi social, dovrebbe restare.

Chiudiamo con Radu. Il portiere di proprietà dell’Inter, chiuso al Genoa dal ritorno di Perin, potrebbe finire al Parma. I ducali, alle prese con l’infortunio di Sepe, sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore e la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Radu e Olsen del Cagliari.