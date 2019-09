Mercato Genoa, ufficiale Romulo al Brescia, ecco chi arriva

MERCATO GENOA ROMULO – Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Romulo passa in prestito al Brescia. Lo ha comunicato il club lombardo sul proprio sito.

Lo avevamo già riportato nei giorni scorsi (QUI).

Le ottime prestazioni di Ghiglione hanno fatto capire ad Andreazzoli di dare una maglia da titolare all’ex Frosinone.

MERCATO GENOA ROMULO – Al posto di Romulo arriva Ankersen. Il sito della Lega serie A riporta il deposito del contratto del terzino destro in rossoblù: arriva a titolo definitivo dal Copenaghen. Il 28enne, atterrato a Milano Malpensa poco prima di cena, troverà in rosa connazionali danesi Lukas Lerager e Lasse Schone

MERCATO GENOA – Non dovrebbero esserci altre grosse novità in casa Grifone. In giornata si era ipotizzato uno scambio di prestiti tra Cerri e Favilli, ma senza trovare grosse spinte.

Andreazzoli nei giorni scorsi aveva rilasciato un suo pensiero sul mercato, a dir il vero poco positivo ma soltanto legato alle tempistiche, visto che si è arrivati al 2 Settembre

Potrebbe esserci ancora un colpo in questi ultimi minuti: il difensore centrale Edoardo Goldaniga potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo.

Un milione e con diritto di riscatto fissato a 3 milioni

