Mercato Genoa, si pesca agli svincolati del Palermo

MERCATO GENOA SVINCOLATI – Il fallimento della società siciliana potrebbe portare al Grifone un parametro zero: si tratta di Rajkovic, come riportato dal collega Pedullà.

Il difensore ex Palermo avrebbe trovato l’accordo per un triennale con il Genoa.

MERCATO GENOA SVINCOLATI – Rajkovic era nel mirino anche della Lazio che lo avrebbe girato in prestito alla Salernitana. Avrebbero però avuto un maggiore peso le volontà del giocatore, desideroso di confrontarsi con la massima serie e giocarsi un posto da titolare.

Rajikovic centrale difensivo sinistro classe 1989 andra’ a sostituire Zukanovic prossimo a lasciare il Genoa per trasferisi in Arabia all’ Al-Ahli, come riportato sul profilo Twitter della società.

