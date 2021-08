Mercato Genoa Lammers – Dopo aver perso Eldor Shomurodov, approdato nella sponda giallorossa della Capitale, il Genoa non ha perso tempo ed ha piazzato un importante colpo in entrata. Secondo quanto riportato da “Sky Sport“, infatti, i rossoblu avrebbero chiuso la trattativa per Sam Lammers dell’ Atalanta. Il giocatore olandese classe 1997, dunque, lascerà il club nerazzurro per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida tecnica di Davide Ballardini.

Mercato Genoa Lammers – Lammers, in Liguria, spera di raggiungere quella maturità e quella costanza che nell’ Atalanta non è mai riuscito a trovare a causa, soprattutto, della concorrenza nel suo reparto; a Genova, invece, la situazione sarà ben diversa e potrà tranquillamente ritenersi al centro del progetto tecnico dell’ allenatore emiliano.

