Mercato Genoa, il punto della situazione in entrata ed in uscita

MERCATO GENOA – Sarà una settimana importante in casa Genoa per le ultime mosse di calciomercato. Lo ha fatto capire Andreazzoli dopo la partita vinta contro l’Imolese per 4 a 1 in Coppa Italia, come da noi riportato

https://www.europacalcio.it/genoa-andreazzoli-a-breve-altre-mosse-di-mercato-213420/

L’ex tecnico dell’Empoli ad oggi è soddisfatto del mercato svolto dalla società, come riferito dal mister alcune settimane fa https://www.europacalcio.it/genoa-andreazzoli-bravo-preziosi-siamo-tornati-piu-vicini-ai-tifosi-213177

https://www.europacalcio.it/genoa-andreazzoli-mercato-oltre-le-aspettative-un-piacere-essere-qui-213170/ Il nome caldo negli ultimi giorni è quello di Defrel che interessa anche a Cagliari ed Atalanta, come già da noi riportato https://www.europacalcio.it/mercato-genoa-defrel-un-altro-ex-sampdoria-nel-mirino-213185/

La Gazzetta dello Sport riporta oggi che il Genoa, in caso di cessione di Kouamè potrebbe rendere concreta l’ipotesi dell’ex Sampdoria.

Anche se all’ex attaccante del Cittadella è stato di recente proposto un ritocco di ingaggio.

L’agente del giocatore inoltre nelle scorse settimane non aveva chiuso all’ipotesi Cagliari https://www.europacalcio.it/mercato-cagliari-defrel-trattativa-roma-212812/

MERCATO GENOA In uscita potrebbe esserci anche Sanabria. L’ex Roma interessa alla Lazio. Andreazzoli valuterà nuovamente il giocatore.

La ripresa è fissata per martedì a Pegli, in previsione della preparazione della gara di esordio a Roma contro i giallorossi.

La ripresa sarà a porte chiuse per permettere “la completa messa in sicurezza dell’impianto prima di ricevere la visita di pubblico e addetti ai lavori”, come riportato dal sito ufficiale del Genoa.

