Mercato Genoa Biglia, ecco l’offerta al Milan

MERCATO GENOA BIGLIA – Regista cercasi. In casa Genoa l’obiettivo è un centrocampista di qualità. Non a caso il Genoa sta sondando il terreno per Biglia, come già riportato nei giorni scorsi https://www.europacalcio.it/mercato-genoa-biglia-nuove-mosse-in-entrata-212075/

Per Biglia, in scadenza nel Giugno 2020 con il Milan, il Genoa ha proposto, come riportato dal collega Alfredo Pedullà, un biennale con ingaggio ripartito da 3 milioni di euro.

MERCATO GENOA BIGLIA – Il Genoa attende una risposta da parte di Biglia e dai suoi agenti. Molto probabilmente un riscontro arriverà al ritorno della tournèe del Milan in America.

Non più giovanissimo, ma si tratterebbe di un centrocampista esperto e di esperienza europea, nonchè italiana, avendo giocato anche nella Lazio.

TI POTREBBE INTERESSARE: