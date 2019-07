Mercato Genoa, Da Rog a Zaza, la situazione

MERCATO GENOA- Alle soglie del weekend la pista che portava a Rog del Napoli era molto calda, l’arrivo del croato sembrava davvero ad un passo. Ad oggi la situazione è cambiata, secondo quanto riportato da Primocanale. Rog è più lontano, il Napoli chiede quasi 25 milioni di euro, una cifra davvero troppo alta.

Kouamè, nonostante il pressing del Torino che avrebbe proposto Zaza, per ora resta. Andrezzoli considera il giocatore una pedina fondamentale per il suo ruolo.

Più lontano anche De La Vega: l’Inter non sembra più convinta di portare in Italia il giocatore e girarlo al Genoa in prestito.

MERCATO GENOA- In uscita molte le voci su Biraschi: sul giocatore ci sono anche Atalanta e Lazio, ma soprattutto gli orobici sembrano disposti ad offrire oltre 10 milioni di euro per l’ex Avellino. Nelle ultime ore anche l’Everton ha messo gli occhi sul giovane difensore rossoblù