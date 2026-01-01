Mercato Fiorentina: Zito Luvumbo idea concreta per gennaio

L’attaccante angolano del Cagliari, Zito Luvumbo, sarebbe un concreto obiettivo di Fabio Paratici per il mercato della Fiorentina: le ultime

FIORENTINA LUVUMBO MERCATO – Una mano in soccorso dalla sessione invernale come prima idea di gennaio per tentare di uscire dagli abissi della classifica. In casa Fiorentina l’antidoto selezionato per cercare di recuperare terreno in classifica e abbandonare l’ultimo posto in solitaria è sicuramente il mercato. La società viola ha già spalancato la finestra invernale definendo la trattativa con il Tottenham per Solomon, ma non solo. Fabio Paratici, infatti, dirigente in pectore individuato per carisma e competenze nella scelta dei nuovi rinforzi da affidare a Mister Paolo Vanoli, avrebbe già imbandito altri tavoli di trattative per la rosa a disposizione dell’ex tecnico del Torino. Secondo quanto riferito da SkySport, uno dei profili più in auge sarebbe quello di Zito Luvumbo, attaccante angolano del Cagliari.

L’uscita anticipata della Nazionale dell’Angola dalla Coppa d’Africa non farebbe tornare, comunque, il classe 2002 in Sardegna. Il ventitreenne potrebbe atterrare direttamente a Firenze nel caso in cui la viola e il Cagliari trovassero la quadra per definire un’operazione che, nelle prossime ore, potrebbe surriscaldarsi. La dirigenza della Fiorentina avrebbe già contattato quella dei sardi per chiedere informazioni più dettagliate circa il dossier Luvumbo, con l’attaccante vincolato da un contratto in scadenza al 30 giugno 2028. Il recente rinnovo con il Cagliari non dovrebbe essere onorato, dunque, dalle parti in causa. Fabio Paratici potrebbe anticipare la concorrenza per l’angolano e affiancarlo a Moise Kean per la risalita della viola, soprattutto nel caso in cui Edin Dzeko dovesse lasciare Firenze.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Fiorentina, tanti colpi per Vanoli: da Luvumbo, a Samardzic o Brescianini

Per il resto, il mercato viola ruoterebbe intorno al possibile scambio con il Torino tra Mandragora e Casadei, con il menù del mercato per la mediana che potrebbe essere arricchito dall’arrivo di Samardzic o Brescianini, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il mercato incombe e la viola non vuole farsi cogliere impreparata: c’è una salvezza da conquistare.