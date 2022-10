MERCATO FIORENTINA TORREIRA – Lucas Torreira, dalla questa estate al Galatasaray, vorrebbe tornare a vestire la casacca della Fiorentina, con cui a maggio ha festeggiato il ritorno della squadra in Europa dopo cinque anni.

È quanto filtrerebbe dal capoluogo toscano, dove il calciatore uruguaiano ha lasciato un bellissimo ricordo. Per ora sono niente più che suggestioni, ma in futuro chissà…

MERCATO FIORENTINA TORREIRA – Così spiega il portale “ViolaNews.com“: “Già, perché Lucas tornerebbe di corsa alla Fiorentina, e non sono quindi un caso le sue ripetute visite in riva all’Arno negli ultimi mesi. Il calciatore ha senz’altro lasciato un ottimo ricordo nella gente e nello spogliatoio e dal canto suo, spinge fortemente per tornare presto in maglia Viola. Non ci sono trattative, al momento, all’orizzonte, solo la volontà da parte del giocatore di tornare nella piazza in cui tanto si è trovato bene. E talmente si è trovato bene che, al di là delle trame di mercato, l’uruguagio ha deciso di sposare Firenze a modo suo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Lucas avrebbe già preso casa in città. Molto probabile, dunque, che di visite in Toscana ce ne saranno altre“.

