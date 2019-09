Mercato Fiorentina: tentativo last minute per Tonali

MERCATO FIORENTINA TONALI - Tentativo in extremis della viola, ma il Brescia pare intenzionato a dire di no. In arrivo Pedro

MERCATO FIORENTINA TONALI – Bomba di mercato dell’ultimo minuto. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sta facendo un disperato tentativo per strappare Tonali al Brescia. L’obiettivo, quasi impossibile a dir la verità, è quello di provare a portare il classe 2000 in viola da subito, proprio in queste ultimissime ore di calciomercato.

Nei giorni scorsi c’era stato un incontro tra i dirigenti della squadra toscana e l’agente del calciatore, La Florio. Commisso vede in Tonali il potenziale simbolo della nuova Fiorentina: giovane, italiano, già con una buona dose di esperienza alle spalle. Ma il Brescia non aveva, e quasi certamente non ha nemmeno oggi, intenzione di cedere il proprio gioiello e nemmeno di fissare un eventuale prezzo per il futuro.

MERCATO FIORENTINA TONALI – Cellino vuole tenere il centrocampista su cui in queste ore, appunto, si sta registrando un nuovo pressing della viola. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto importante: 25 milioni di euro più bonus. Il Brescia dovrà valutare prima di dare una risposta definitiva. L’obiettivo è quasi impossibile, ma la Fiorentina ha deciso di provarci ancora.

La Fiorentina, dopo l’acquisto di Ribery, si è un po’ bloccata sul mercato. L’obiettivo dichiarato, motivo per cui è stato ceduto Simeone per fare cassa, era un altro esterno. Ma dopo le complicazioni per De Paul dell’Udinese, anche l’Inter ha dichiarato incedibile Politano, così come il Milan Suso. Anche arrivare a Berardi è difficilissimo. A questo punto nel reparto offensivo, dopo l’arrivo del brasiliano Pedro, Montella potrebbe anche rimanere così.