Mercato, Fiorentina scatenata: Zaniolo riparte da Firenze; Ndour…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Febbraio 2025 · Aggiornato il 2 Febbraio 2025

Mercato Fiorentina: la dirigenza viola avrebbe chiuso per il passaggio di Nicolò Zaniolo e praticamente definito per Cher Ndour dal PSG

MERCATO FIORENTINA ZANIOLO NDOUR – L’operazione Rinascimento, rivisitata in ottica calcistica e nella qualificazione Champions League dopo tanti anni della Fiorentina passa, ancora, da un mercato scoppiettante. Analogamente quanto successo in estate, la dirigenza viola sta portando a termine altri colpi in serie per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Il sacco di Roma, contro la Lazio, per una vittoria fondamentale con vista europea, ha galvanizzato l’ambiente al punto di investire altro denaro liquido per la sessione invernale, con Nicolò Zaniolo e Cher Ndour pronti a decollare verso Firenze.

Stando a quanto riportato da diverse indiscrezioni di mercato, la viola avrebbe praticamente definito le due operazioni sulla base di 20,5 milioni di euro totali, 15,5 milioni di euro dei quali destinati a Istanbul per l’eventuale riscatto obbligatorio (vincolato alle presenze in campo) del trequartista di Massa Carrara. Inoltre, Daniele Pradè avrebbe assecondato altre richieste pervenute dal Mister per ciò che concerne un altro rinforzo in mediana successivo all’arrivo di Folorunsho, centrocampista proveniente dal Napoli e subito protagonista nella vittoria di Roma dell’ultimo turno.

Si tratta di Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 il cui nome era tornato in orbita Serie A nell’affare che ha (poi) condotto Kolo-Muani alla Juventus per la nota vicenda legata ai troppi calciatori in prestito di proprietà del PSG. In questo caso, si starebbe completando la cessione a titolo definitivo sulla base di 5 milioni di euro, che consentiranno al mediano di aggregarsi alla Fiorentina nelle prossime ore. Il Rinascimento viola passa, anche, dal mercato, con la società scatenata in sede di trattative.

