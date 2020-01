Mercato Fiorentina, per la difesa piace Samir dell’Udinese

MERCATO FIORENTINA SAMIR – La Fiorentina, che nei giorni scorsi ha ufficializzato Iachini – che subentra a Vincenzo Montella – è molto attiva nel mercato. Oltre a Duncan e Cutrone, per la difesa i viola avrebbero messo gli occhi su Samir, difensore dell’Udinese.

MERCATO FIORENTINA SAMIR – Così si legge nel sito de “La Gazzetta dello Sport“: “La Fiorentina pensa all’anticipo di pranzo di domenica col Bologna, ma il mercato non passa in secondo piano. Ecco allora che per rinforzare una squadra piombata a soli 3 punti dalla zona retrocessione, la dirigenza viola punta sul brasiliano dell’Udinese Samir.

Il difensore, mancino che all’occorrenza può anche giocare sulla fascia da terzino, andrebbe a dar man forte a un reparto che con 28 gol subiti è il 6° peggiore del campionato. Le difficoltà sono legate al costo elevato del cartellino e al recente infortunio di Samir“.

Il giocatore è alla quarta stagione di fila in Friuli. Il club di Pozzo lo aveva acquistato nell’estate 2015, ma tra gennaio e giugno 2016 lo aveva girato in prestito all’Hellas Verona.

Con la casacca scaligera aveva realizzato il suo primo gol in Serie A, precisamente nella trasferta di Bologna. Un suo colpo di testa aveva sbloccato il risultato e regalato alla squadra di Delneri l’unica vittoria esterna in tutto il campionato.