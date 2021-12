MERCATO FIORENTINA ODRIOZOLA – Uno degli elementi più positivi di questa Fiorentina di Vincenzo Italiano è Alvaro Odriozola, terzino destro spagnolo approdato in estate dal Real Madrid.

Per il tecnico il giocatore è una pedina molto importante, e fino a questo momento Odriozola ha collezionato 13 presenze e 1 assist.

MERCATO FIORENTINA ODRIOZOLA

MERCATO FIORENTINA ODRIOZOLA – Secondo quanto riferisce “La Nazione“, la società di Rocco Commisso starebbe già lavorando con i blancos per trattenere in Toscana il calciatore anche dopo il prossimo 30 giugno, quando scadrà il prestito.

Non sarà facile in quanto la volontà di Odriozola sarebbe quella di tornare alla base, ma non sarebbe da escludere un cambiamento nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: