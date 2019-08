Mercato Fiorentina, fatta per Caceres: a breve l’ufficialità

MERCATO FIORENTINA CACERES – Si rinforza la Fiorentina. Dopo l’addio di Giovanni Simeone in direzione Cagliari, i viola sono pronti ad annunciare Martin Caceres, esperto difensore uruguaiano e negli ultimi sei mesi alla Juventus dopo dodici mesi alla Lazio.

Così riferisce Gianluca Di Marzio di “Sky Sport“: “Montevideo-Madrid. Infine Firenze. Martin Caceres ha viaggiato per tutta la notte e adesso è pronto alla sua nuova sfida. Ad abbracciarlo la Fiorentina, che gli ha offerto un contratto annuale. Un profilo in più di grande esperienza per Montella, con il classe 1987 che continua la sua esperienza italiana. Juventus, Verona, Lazio e ora la Fiorentina. La Serie A è diventata un po’ la sua seconda casa. Volto felice nonostante le tante ore di aereo. Tanti bagagli con sé e qualche selfie con i suoi nuovi tifosi. Nel pomeriggio le visite mediche, la firme e l’ufficialità. La sua avventura in viola è iniziata“.

Firoentina, Martin Caceres nuovo rinforzo di mercato

MERCATO FIORENTINA CACERES – I viola erano interessati anche a Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli, ma alla fine la dirigenza toscana ha optato per il giocatore uruguaiano. La Fiorentina è la quarta squadra italiana di Caceres: oltre a Juventus e Lazio, da settembre 2017 a gennaio 2018 il calciatore ha vestito la maglia dell’Hellas Verona.