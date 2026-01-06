Mercato Fiorentina: Dzeko verso l’addio, Paratici cerca rinforzi

La Fiorentina entra nel vivo della sessione invernale di mercato con un duplice binario: alleggerire la rosa e potenziare il reparto offensivo per risalire la classifica in Serie A. Al centro della strategia del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici c’è il futuro di Edin Dzeko, il cui addio sembra sempre più probabile.

Movimenti in ingresso: dalla trequarti al centrocampo

La società viola non ha intenzione di fermarsi dopo il primo colpo, l’esterno Manor Solomon in prestito dal Tottenham. Per l’attacco, in lista c’è anche il nome di Cyril Ngonge, attualmente in prestito al Torino dal Napoli. La trattativa è in fase embrionale, ma il profilo dell’olandese è gradito. Il tecnico Paolo Vanoli ha chiesto rinforzi in tre ruoli. Oltre all’attacco, la dirigenza sta valutando opzioni per la trequarti e per il centrocampo.

La rivoluzione di Paratici per la salvezza

La situazione in classifica, con la squadra nelle zone basse del campionato, impone una riflessione immediata. La possibile cessione di Dzeko, seppur di peso in termini di esperienza, libererebbe ingaggio e spazio per innesti più dinamici e orientati al futuro. I prossimi giorni saranno decisivi per concretizzare le piste calde e definire la squadra che dovrà lottare per la permanenza in massima serie.