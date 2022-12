Tra le squadre protagoniste nel mercato di Gennaio, sia in entrata che in uscita, potrebbe esserci anche l’Empoli. Al centro di ogni discorso c’è sempre Fabiano Parisi, giocatore conteso da diverse squadre in Italia e, secondo le ultime indiscrezioni, anche all’estero.

MERCATO EMPOLI, WOLFSBURG FORTE SU PARISI. CAPUTO PUO’ TORNARE

Come riportato da Sky Sport, infatti, sull’esterno del club toscano ci sarebbe il forte interesse anche del Wolfsburg. Il club tedesco, pur non avendo ancora presentato offerte ufficiali, è molto interessato al ragazzo, tanto da essere pronto ad anticipare la concorrenza e portarlo in Germania già questo inverno.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’Empoli potrebbe accogliere il suo vecchio beniamino: Francesco Caputo. L’attaccante non riesce a rendere alla Sampdoria come ha fatto a Sassuolo e, appunto in Toscana. Ecco perchè il club di Corsi starebbe pensando a riportarlo ad Empoli per rinforzare l’attacco. Operazione possibile soprattutto nel caso in cui la Sampdoria dovesse aprire al prestito.

