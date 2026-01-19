Mercato Como: doppia pista per la fascia, Kaiki Bruno e Tavares

Il Como di Cesc Fàbregas è attivo sul mercato per rinforzare la fascia sinistra e ha definito due obiettivi chiari. Il principale è il giovane brasiliano Kaiki Bruno, classe 2003 del Cruzeiro. Il club lariano ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto a titolo definitivo del terzino. Secondo altre fonti, la formula esplorata sarebbe quella di un prestito con opzione per l’acquisto futuro.

L’alternativa Tavares e la concorrenza turca

Se la trattativa per Kaiki Bruno non dovesse andare in porto, l’alternativa pronta è Nuno Tavares, attualmente in uscita dalla Lazio. Tuttavia, l’operazione è complessa perché il terzino portoghese è molto vicino al Beşiktaş, con cui la Lazio sta trattando attivamente una cessione. Lo stesso Fàbregas ha recentemente commentato: “Se troviamo il momento giusto e l’occasione giusta che ti migliora la squadra, bene. Ma in questo momento non siamo vicini a nessuno”.

Le ragioni della ricerca

L’obiettivo del Como è chiaro: potenziare un reparto dove attualmente agiscono Alberto Moreno e Alex Valle con un profilo di qualità. Kaiki Bruno rappresenta un investimento sul giovane talento, mentre Nuno Tavares offrirebbe immediatezza e conoscenza della Serie A, nonostante una stagione altalenante. La dirigenza guidata da Ludi sta lavorando su entrambi i fronti per chiudere uno dei due affari e dare a Fàbregas un rinnovato impulso sulla fascia.