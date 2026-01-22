Mercato Cagliari, due ritorni in Sardegna per concludere questa stagione

Sessione di mercato invernale e il Cagliari ha ufficializzato il ritorno di due giocatori, entrambi in prestito fino al termine della stagione: il ventisettenne difensore Alberto Dossena dal Como e il ventitreenne Ibrahim Sulemana dall’Atalanta.

Il primo torna in Sardegna dopo la prima volta nell’estate 2022 e il campionato della promozione in Serie A: “difensore centrale forte fisicamente, buona tecnica di base e capacità di lettura, abile nel gioco aereo e nei duelli” sono le caratteristiche descritte dalla società sarda.

Il secondo, centrocampista ghanese più giovane, ha iniziato con l’Hellas Verona per poi indossare la maglia del Cagliari nella stagione 2023/2024, “dando il suo sostanziale contributo alla conquista dell’obiettivo salvezza”; dopo il ritorno a Bergamo e il prestito al Bologna, eccolo nuovamente sull’Isola: duttilità, forza fisica, dinamicità e buon tiro dalla distanza le sottolineature del club rossoblù che augura ai due giocatori un bentornato.

Nel mentre, anche con questi due ritorni presenti ad Assemini nell’allenamento odierno, il Cagliari si prepara alla trasferta di campionato contro la Fiorentina in programma sabato alle ore 18.00, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2025/26: nella settimana successiva, ancora di sabato ma questa volta in posticipo, scontro diretto casalingo contro il Verona.