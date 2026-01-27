Mercato Cagliari, Albarracín dall’Uruguay è ufficiale

Continua il filo tra la Sardegna e l’Uruguay con l’ultima ufficialità del mercato invernale del Cagliari: il giovane Agustín Albarracín arriva dal Club Atlético Boston River e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione di prolungamento per un’altra stagione.

Il ventunenne attaccante uruguaiano, nato e cresciuto a Montevideo si è poi trasferito al Boston River – 33 presenze e 11 gol – dove ha mostrato di essere un “attaccante moderno e dinamico”, “talento e personalità”, mettendo in mostra “rapidità, qualità tecnica e spiccato senso del gol”, come sottolinea il club rossoblù nella news odierna.

Intanto, la squadra guidata dal mister Fabio Pisacane prepara la gara casalinga contro l’Hellas Verona, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A in programma sabato sera.