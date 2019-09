Mercato Brescia Matri ad un passo, in arrivo anche Romulo

MERCATO BRESCIA MATRI – Arriva un altro rinforzo nell’attacco di Eugenio Corini. Infatti, nei prossimo minuti, il Brescia di Massimo Cellino ufficializzerà l’arrivo di Alessandro Matri dal Sassuolo.

MERCATO BRESCIA MATRI – Classe 1984, reduce da tre stagioni non eccezionali al Sassuolo, l’ex-Juventus e Milan firmerà un contratto annuale, secondo quanto riportato da Sky Sport.

L’accordo fra le parti è ormai vicinissimo, manca solo l’ufficialità. Matri ritrova così Cellino dopo gli anni di Cagliari, in attesa di creare una bella coppia con Mario Balotelli. Vicina la firma anche per Romulo, anche lui dovrebbe essere ufficializzato in serata.

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: