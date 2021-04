Mercato Bologna, per l’attacco piacciono Arnautovic e Simeone

MERCATO BOLOGNA – Con la salvezza ormai in cassaforte già da qualche giornata, il Bologna può già pensare alla prossima stagione e quindi al mercato.

Una delle priorità del club emiliano è la ricerca di una prima punta di spessore. I nomi più caldi sono quelli di Arnautovic e Simeone.

MERCATO BOLOGNA – Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” il preferito del Bologna sarebbe l’austriaco. Per Arnautovic, il Bologna aveva già fatto un tentativo a Gennaio. La trattativa potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il giocatore decidesse di rescindere il contratto con lo Shangai Dongya per poter arrivare a zero.

Qualora il Cagliari dovesse retrocedere, invece, ecco che potrebbero spalancarsi le porte per Simeone, il quale potrebbe lasciare la Sardegna.

Un altro nome sulla lista del Bologna è quello di Scamacca, che farà ritorno al Sassuolo al termine della stagione. Ma in questo caso, la trattativa appare più complicata sia per via delle richieste del Sassuolo, sia per le tanti pretendenti al giocatore.

