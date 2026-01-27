Mercato Atalanta: Samardzic vicino alla Fiorentina

La partita per il centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic, sembra indirizzarsi verso un epilogo preciso nelle ultime ore del mercato. Il serbo, dopo un primo semestre con poco spazio in maglia nerazzurra, è il candidato più probabile a lasciare Bergamo, con la Fiorentina che sta ora spingendo con decisione per garantirsi le sue qualità.

Una situazione cristallizzata in uscita

Fonti autorevoli, tra cui il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, confermano la posizione del giocatore. A differenza di Ederson e Ademola Lookman, considerati intoccabili, Samardzic è “in rampa di lancio”. La ragione è presto detta: nella stagione in corso, vanta solo 5 partenze da titolare in 16 presenze in Serie A, senza mai esordire dal primo minuto in Champions League o Coppa Italia. Un rendimento (3 gol e 2 assist totali) non all’altezza delle aspettative.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La Fiorentina si muove, la formula sarà il prestito

È in questo contesto che si inserisce l’assalto della Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli, disperatamente bisognosa di un colpo di qualità per risalire la classifica, ha effettuato “più di un sondaggio” nelle ultime settimane. L’ipotesi più concreta, data anche la spesa di 23 milioni sostenuta dall’Atalanta per riscattare il giocatore, è quella di un prestito con eventuale diritto di riscatto. Il serbo offrirebbe a Vanoli versatilità, potendo agire come trequartista, mezzala pura o anche all’interno di un tridente offensivo.

Lazio fuori dai giochi, Atalanta pronta a valutare

La Lazio, altro club storicamente interessato al giocatore e sostenuto dall’ammirazione di Maurizio Sarri, appare oggi fuori dalla corsa. Recenti retroscena, tra cui una denuncia della società biancoceleste per presunte pressioni esterne che avrebbero sabotato la trattativa, hanno probabilmente contribuito a un dirottamento dell’interesse. L’Atalanta, dal canto suo, pur non volendo svendere un investimento importante, è disposta ad ascoltare proposte che le consentano di non gravare sui conti. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del talento serbo.