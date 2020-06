Mercato Atalanta, Gasperini sogna il colpo Nainggolan

MERCATO ATALANTA COLPO NAINGGOLAN - Gasp lo vede perfetto per il modulo della Dea, sarebbe un jolly offensivo come quando era alla Roma

MERCATO ATALANTA COLPO NAINGGOLAN – Abbiamo parlato proprio ieri di Radja Nainggolan e della margherita che potrebbe ritrovarsi a sfogliare per decidere la squadra in cui giocare il prossimo anno. Il belga è di proprietà dell’Inter ma, come spiegato, non dovrebbe rimanere a Milano, dopo il rientro dal prestito al Cagliari. Verrà ceduto nuovamente.

Detto quindi del tentativo che il presidente Giulini farà per riportare il Ninja in Sardegna e del sogno neanche tanto nascosto del calciatore di tornare alla Roma, va registrato che nelle ultime ore sembra aver fatto qualche passo indietro la Fiorentina. Per una pretendente che se ne va, però, eccone un’altra che arriva.

MERCATO ATALANTA COLPO NAINGGOLAN – Si tratta dell’Atalanta di Gasperini che sogna il colpaccio. L’ostacolo, un po’ quello di tutte le squadre interessate al Ninja, è l’ingaggio da 4 milioni di euro netti. Ma i bergamaschi vogliono provarci, come riporta l’Eco di Bergamo. Il cartellino costa 20 milioni: cifra alta ma fattibile soprattutto se il Papu Gomez e compagni dovessero raggiungere nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League.

I rapporti di mercato con l’Inter sono buoni, tanto che Gasperini pensa pure al ritorno di Gagliardini. Il 32enne nel 3-4-2-1 diventerebbe un jolly offensivo, sia come trequartista che come seconda punta, un po’ la situazione di Pasalic, il cui riscatto dal Chelsea (a cui andranno 15 milioni) è dietro l’angolo. In poche parole Nainggolan tornerebbe a ricoprire quel ruolo che gli aveva cucito addosso Spalletti nella Roma del 2016-17. In quella stagione il belga segnò 11 gol. Insomma, la trattativa con l’Inter resta difficile ma non è impossibile.