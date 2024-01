Jorge Mendes, storico procuratore di Josè Mourinho, ha rilasciato un’intervista nella quale ha espresso il proprio rammarico per l’esonero

A Roma e dintorni continua a tenere banco l’esonero di Josè Mourinho, tecnico portoghese il cui contratto con scadenza fissata a giugno è stato risolto con largo anticipo e dopo un inizio di stagione costellato da parecchie difficoltà in campionato e con l’aggravante dell’eliminazione della Coppa Italia per opera della Lazio. A spezzare una lancia in favore dello Special One, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Jorge Mendes, storico agente del Mister che ha espresso il proprio rammarico per l’addio anticipato alla società giallorossa. Ecco un estratto delle dichiarazioni del noto procuratore:

“Non mi aspettavo l’esonero, sono rimasto sorpreso per le tempistiche con le quali si è verificato. Josè ha la coscienza pulita, in quanto è perfettamente consapevole di aver disposto di una rosa limitata rispetto quelle allestite per l’Inter o la Juventus. Nonostante ciò, ha conseguito un titolo, si è calato al massimo nella realtà giallorossa ed è stato amato. Era disposto a rimanere alla Roma, l’aveva anche ribadito, tanto da rifiutare un’offerta folle proveniente dall’Arabia, qualche mese fa”.

“Non ha mai ricevuto telefonate dai Friedkin per il rinnovo, ma non ha battuto ciglio nonostante sapesse della situazione non semplice. Non sappiamo cosa gli riserverà il futuro, ma è un tecnico importante, ha vinto 26 trofei ed è un Mister da grande squadra: sono sicuro ne troverà un’altra. Vincerà ancora, non ci sono dubbi: il calcio è un’industria di risultati e lui ne ha sempre conseguiti”, ha concluso Mendes.

