McTominay nel mirino di Tottenham, Newcastle e Barcellona

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Il Napoli blinda McTominay, ma i top club osservano

Secondo quanto riportato da Fraser Fletcher di TEAMtalk, il futuro di Scott McTominay potrebbe tornare a incrociare la Premier League. Il centrocampista scozzese del Napoli, arrivato nell’agosto 2024 dal Manchester United, è finito nel mirino di Tottenham, Newcastle United e Barcellona. Nonostante l’interesse crescente, il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsene nel mercato invernale.

Il 28enne, sotto contratto fino al 2028, ha un valore stimato da Transfermarkt in circa 50 milioni di euro. Un trasferimento a gennaio è considerato improbabile: il Napoli intende rinviare ogni valutazione all’estate, anche in funzione della propria situazione economica e della volontà del giocatore.

Barcellona e Premier League, un triangolo di interesse

Oltre all’interesse britannico, anche il Barcellona starebbe monitorando McTominay come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il centrocampista ha convinto per versatilità e continuità: in questa Serie A ha totalizzato otto presenze, due gol e un assist, diventando un punto di riferimento per il centrocampo partenopeo.

Per il Newcastle, McTominay sarebbe il profilo ideale per completare il reparto con Bruno Guimarães e Joelinton, mentre il Tottenham lo considera un elemento adatto al gioco fisico e dinamico della squadra di Thomas Frank.

Il Napoli resta fermo sulla sua posizione: nessuna apertura prima dell’estate. Ma la corte dei grandi club europei è solo all’inizio.

