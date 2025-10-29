McTominay nel mirino di Tottenham, Newcastle e Barcellona
Il Napoli blinda McTominay, ma i top club osservano
Secondo quanto riportato da Fraser Fletcher di TEAMtalk, il futuro di Scott McTominay potrebbe tornare a incrociare la Premier League. Il centrocampista scozzese del Napoli, arrivato nell’agosto 2024 dal Manchester United, è finito nel mirino di Tottenham, Newcastle United e Barcellona. Nonostante l’interesse crescente, il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsene nel mercato invernale.
Il 28enne, sotto contratto fino al 2028, ha un valore stimato da Transfermarkt in circa 50 milioni di euro. Un trasferimento a gennaio è considerato improbabile: il Napoli intende rinviare ogni valutazione all’estate, anche in funzione della propria situazione economica e della volontà del giocatore.
Barcellona e Premier League, un triangolo di interesse
Oltre all’interesse britannico, anche il Barcellona starebbe monitorando McTominay come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il centrocampista ha convinto per versatilità e continuità: in questa Serie A ha totalizzato otto presenze, due gol e un assist, diventando un punto di riferimento per il centrocampo partenopeo.
Per il Newcastle, McTominay sarebbe il profilo ideale per completare il reparto con Bruno Guimarães e Joelinton, mentre il Tottenham lo considera un elemento adatto al gioco fisico e dinamico della squadra di Thomas Frank.
Il Napoli resta fermo sulla sua posizione: nessuna apertura prima dell’estate. Ma la corte dei grandi club europei è solo all’inizio.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo