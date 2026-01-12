McTominay leader del Napoli: è il miglior calciatore della Serie A?

Dominio silenzioso, impatto devastante

C’è un giocatore che incide senza annunciarsi, che decide le partite scegliendo il tempo giusto. Scott McTominay è diventato il cuore pulsante del Napoli, il centro di gravità di una squadra segnata da infortuni e adattamenti continui. A San Siro, contro l’Inter, lo scozzese ha mostrato tutto il suo repertorio: due inserimenti perfetti, due gol pesantissimi, una lezione di lettura del gioco. In quei movimenti c’è classe, forza fisica e una personalità fuori scala.

Numeri meno appariscenti, peso specifico altissimo

Cinque reti in Serie A in questa stagione, tre delle quali proprio contro l’Inter, più tre gol in Champions League. Le cifre sono inferiori rispetto alla scorsa stagione, ma raccontano solo una parte della storia. Oggi McTominay segna meno, ma pesa di più. Ogni suo intervento orienta la squadra, ogni scelta ha un valore tattico. È il miglior interprete del campionato non per accumulo statistico, ma per influenza reale.

La metamorfosi tattica di Conte

Il lavoro di Antonio Conte è evidente. Senza Romelu Lukaku e con Kevin De Bruyne fuori causa, il Napoli ha trovato equilibrio grazie alla duttilità dello scozzese. McTominay gioca ovunque, recupera palloni nella propria area e diventa un’arma devastante negli ultimi venti metri. Un centrocampista totale, capace di dominare fisicamente senza perdere precisione tecnica.

Scetticismo spazzato via

Arrivato per 32 milioni, accolto da dubbi e luoghi comuni, McTominay ha risposto sul campo. Sempre presente, sempre decisivo, sempre dentro la partita. Napoli lo ha capito in fretta. Oggi lo sa tutta la Serie A: in questo momento, il miglior giocatore del campionato è lui.