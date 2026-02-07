McTominay decisivo e ko: gol, ghiaccio e infortunio in Genoa-Napoli

La serata di Scott McTominay al Ferraris è stata un concentrato di intensità, istinto e preoccupazione. In Genoa-Napoli, match valido per la 24 giornata di Serie A, il centrocampista scozzese ha vissuto un primo tempo da assoluto protagonista, tra un episodio curioso, un gol pesante e un nuovo stop fisico.

Ghiaccio spray e ribaltone azzurro

Tra il 20’ e il 21’ del primo tempo il Napoli, sotto di un gol contro il Genoa, ribalta la gara. Prima la rete di Rasmus Hojlund, poi il sigillo di McTominay, che firma il 2-1 con una conclusione potente dalla distanza. Nell’azione dell’1-1 lo scozzese subisce un colpo alla caviglia destra, tanto da dover ricorrere immediatamente al ghiaccio spray. Un intervento rapido, quasi improvvisato, che si rivela decisivo.

L’intuizione e l’aiuto di Elmas

Le immagini di DAZN raccontano il retroscena: McTominay rifiuta l’ingresso dello staff medico per non uscire dal campo, chiede la bomboletta a Eljif Elmas e si automedica restando sul terreno di gioco. Una scelta lucida. Pochi secondi dopo arriva il tiro vincente che sorprende Justin Bijlow, non impeccabile nell’occasione.

Il nuovo stop e il cambio

Smaltito il dolore alla caviglia, intorno alla mezz’ora emerge però un fastidio al gluteo. McTominay avvisa la panchina, stringe i denti fino all’intervallo, ma rientrare in campo è impossibile. Antonio Conte è costretto al cambio, con l’ingresso di Giovane.

Un’uscita che preoccupa lo staff azzurro: McTominay resta un punto fermo del Napoli, e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Tra eroismo e allarme, una serata che racconta tutta la sua importanza.