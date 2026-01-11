McTominay blocca l’Inter: 2-2 e lotta scudetto aperta

In un San Siro esaurito, il big match della 20ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio spettacolare (2-2) che mantiene viva la lotta per il titolo. Protagonista assoluto Scott McTominay, autore di una doppietta che ha annullato le reti di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.

Il match: due volte avanti l’Inter, due volte il pareggio azzurro

La partita è esplosa al 9′ con il gol dell’Inter: Piotr Zielinski ruba palla a McTominay, l’azione prosegue con Lautaro Martinez e Marcus Thuram per lo sprint devastante di Dimarco, che batte Milinkovic-Savic con un diagonale di sinistro. Il Napoli non si perde d’animo e trova il pari al 26′ con McTominay, abile a finalizzare un cross di Eljif Elmas.

Nella ripresa, dopo una grande occasione sprecata da Rasmus Hojlund, l’episodio chiave: al 67′, l’arbitro Daniele Doveri assegna un rigore ai nerazzurri per un fallo di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan, revisionato al VAR. Antonio Conte, furioso, viene espulso per proteste. Calhanoglu non sbaglia dal dischetto (73′). Ma il Napoli ha l’ultima parola: all’81’, Noa Lang, entrato pochi minuti prima, regala l’assist del definitivo 2-2 per il solito McTominay. Nel recupero, incredibile palo colpito da Mkhitaryan.

Le conseguenze in classifica e un campionato più aperto che mai

Il punto conquistato consente all’Inter di Cristian Chivu di mantenere la vetta della classifica, ma l’aggancio è ridotto a +3 sul Milan e a +4 proprio sul Napoli. Un pareggio che vale doppio, perché ferma la fuga dei nerazzurri e rilancia le ambizioni dei campioni in carica. Con questo risultato, la Serie A si conferma un campionato di altissima competitività, dove nessuna delle pretendenti al titolo sembra volersi sganciare. La strada per lo scudetto è ancora lunghissima.