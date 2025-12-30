Foto © Stefano D’Offizi

Tra i giocatori più importanti della rinascita della nuova Juve targata Luciano Spalletti c’è sicuramente Weston McKennie. Lo statunitense sta dando un enorme contributo alla squadra e qualunque zona del campo gli viene affidata, grazie alla sua estrema duttilità, riesce sempre a fornire una prestazione solida e affidabile.

Tuttavia, non è affatto certo che McKennie sia bianconero anche il prossimo anno, anzi. Ormai da diverso tempo infatti, va avanti la questione legata al rinnovo del contratto, che recita giugno 2026 come data di scadenza. Proprio per questo motivo, qualora le parti non riusciranno a trovare un’intesa il prima possibile, c’è il reale rischio di perdere McKennie a parametro zero.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

JUVE-MCKENNIE È FINITA? IL GIOCATORE GRADIREBBE UN’ESPERIENZA IN MLS

La vicenda relativa al rinnovo dell’ex Shalke è iniziata qualche settimana fa, quando il club bianconero e l’entourage del giocatore avevano trovato l’intesa per andare avanti insieme, ma delle improvvise richieste economiche avanzate dall’agente del giocatore riguardo le commissioni hanno fatto saltare tutto.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, questa situazione di stallo ha fatto cambiare idea anche allo stesso McKennie: il centrocampista infatti, starebbe seriamente pensando ad un ritorno negli Stati Uniti in vista dei prossimi Mondiali che la nazionale a stelle e strisce ospiterà la prossima estate. D’altro canto, la Juve è ancora fiduciosa di poter raggiungere nuovamente l’intesa con il giocatore, ma intanto la Vecchia Signora si comincia a guardare intorno e con un McKennie in meno potrebbe prendere sempre più piede la tentazione Davide Frattesi.

Oltre a “McKennie-Juve, rinnovo in bilico: spunta la tentazione MLS” leggi anche: