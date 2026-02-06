McKennie, il rischio Inter per la Juve è dietro l’angolo: colpo a zero

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, potrebbe finire all’Inter a costo zero; il club nerazzurro prende nota della scadenza

McKENNIE INTER A ZERO – Quello tra Weston McKennie e la Vecchia Signora è un amore particolare. Nato nel 2020 e consolidato nel tempo, inframezzato da una separazione nel 2023 – con il trasferimento al Leeds – e ritornato più forte che mai nel corso delle ultime due stagioni. In particolare, in quella in corso, l’apporto alla causa del centrocampista americano è fondamentale: già sei reti e tre assist in tutte le competizioni. Il classe 1998 risulta una pedina importante per la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, tecnico che non può fare a meno della duttilità mostrata dall’ex Schalke. Ma il legame tra il mediano e la Juventus ha una scadenza ben definita: 30 giugno 2026. E qui parte il rischio.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, non è escluso un tentativo dell’Inter nel corso di questi mesi interlocutori per il futuro del mediano americano. La Beneamata potrebbe inserirsi sparando il colpo a parametro zero e sottoponendo al numero 22 un ruolo da protagonista per Chivu. Una volta archiviato il dossier Frattesi in nerazzurro, con il mediano da tempo in uscita e già più volte vicino al trasferimento in Premier League, il club nerazzurro potrebbe aprire quello riguardante il possibile futuro meneghino per lo stesso McKennie.

Il board dirigenziale nerazzurro sarebbe pronto allo sgarbo a parametro zero garantendo un importante contratto pluriennale all’americano anticipando le possibili mosse di rinnovo della Juventus. Così, il matrimonio tra McKennie e la Vecchia Signora potrebbe vivere un ultimo sussulto prima del possibile addio. Il corteggiamento dell’Inter, a quel punto, diventerebbe serrato.

