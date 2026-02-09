McKennie decisivo ma in scadenza: la Juve tratta il rinnovo

McKennie, perno del progetto Spalletti

Un’altra rete, la seconda consecutiva, e ancora una volta pesante. Weston McKennie continua a incidere nella Juventus di Luciano Spalletti, diventando uno degli uomini chiave dello scacchiere bianconero. Nel pareggio contro la Lazio, è stato proprio il centrocampista statunitense a dare il primo scossone alla rimonta, confermando un momento di forma che lo rende oggi difficilmente sostituibile.

Contratto in scadenza e scenario aperto

Il rendimento del classe 1998 si intreccia però a una situazione contrattuale delicata. McKennie è in scadenza il 30 giugno 2026 e, da regolamento, può già accordarsi con altri club. Un dettaglio che obbliga la Juventus a muoversi. Come riferito da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, esiste una concreta possibilità di rinnovo: i bianconeri sono pronti a un nuovo tentativo, facendo leva sul buon ambientamento del giocatore a Torino.

La trattativa e i limiti economici

La volontà non manca, ma l’accordo resta complesso. La Juventus non intende superare una certa soglia economica, soprattutto sui costi accessori. Un nuovo assalto è previsto nelle prossime settimane, ma servirà equilibrio tra richiesta e sostenibilità.

Inter vigila, Milan defilato

Nel frattempo, il mercato osserva. L’Inter ha effettuato un sondaggio per valutare costi complessivi tra ingaggio e commissioni. Diversa la posizione del Milan, che al momento non considera McKennie una pista calda. Restano sullo sfondo la MLS e un possibile ritorno negli Stati Uniti. La palla, ora, passa alla Juventus.