Mbeumo trascina il Manchester United: doppietta e Brighton battuto
Mbeumo illumina Old Trafford: termina 4-2 per lo United
Serata di grande calcio all’Old Trafford, dove il Manchester United ha superato il Brighton & Hove Albion per 4-2 in una gara spettacolare. Protagonista assoluto Bryan Mbeumo, autore di una doppietta che ha deciso l’incontro. Per la squadra di Ruben Amorim è la terza vittoria consecutiva in Premier League, un segnale di crescita concreta.
United dominante e cinico
Il vantaggio dei Red Devils è arrivato al 24’ con Matheus Cunha, al suo primo gol con la maglia dello United, dopo uno scambio rapido con Casemiro. Lo stesso Casemiro ha firmato il raddoppio dieci minuti più tardi, con un tiro deviato che ha spiazzato Verbruggen. Poi è toccato a Mbeumo, che al 61° ha trasformato in gol un filtrante di Bruno Fernandes con la freddezza dei grandi attaccanti.
Reazione Brighton e sigillo finale
Il Brighton non si è arreso: Danny Welbeck ha accorciato le distanze su punizione al 74’, poi Charalampos Kostoulas ha riaperto i giochi nel recupero. Ma nel finale è tornato in scena Mbeumo, che al 96° ha chiuso i conti con un tiro potente sotto la traversa, siglando il suo quinto gol stagionale e portando il Manchester United al quarto posto provvisorio in classifica.
