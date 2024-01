M’Baye Niang, ex centravanti di Milan, Genoa e Toro, sarebbe in procinto di tornare in Italia: Empoli pronto a scommettere sul francese

L’operazione rilancio di M’Baye Niang, ex promessa (non ancora completamente mantenuta, nonostante le ottime premesse) del Milan, potrebbe ripartire da Empoli. Il centravanti senegalese, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe in procinto di rientrare in Italia, con la società toscana pronta a scommettere sulle qualità del trentenne attaccante. Dopo varie esperienze vissute con il bagaglio sempre pronto, con le avventure vissute all’Al Ahli, Rennes, Bordeaux, Auxerre e Adana Demirspor dal 2021 ad oggi, il nuovo viaggio di Niang farà tappa ad Empoli.

La società toscana, secondo quanto appreso da varie fonti, attendeva che, l’attaccante, si svincolasse dal club turco, considerando il contratto in essere scadente nel giugno 2025. Appurata l’impossibilità, l’Empoli dovrebbe riconoscere un minimo indennizzo all’Adana per assicurarsi le prestazioni del classe 1994, oppure formalizzare l’accordo sulla base di un prestito secco fino a giugno, per giudicare con più margine l’apporto di Niang in questa nuova avventura, ormai in procinto di cominciare. Per il centravanti si tratterebbe della quarta esperienza in Italia, dopo aver vestito le maglie di Milan, appunto, Genoa e Torino. Nella stagione in corso, Niang ha fatto registrare ottimi numeri in Turchia, costituiti da otto reti in sedici presenze stagionali in campionato.

Oltre all’articolo: “M’Baye Niang, operazione rilancio: è ad un passo dall’Empoli”, leggi anche: