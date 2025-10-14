Mbappé si confessa: “La sfida più dura è dentro di me”

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 14 Ottobre 2025

Mbappé rompe i tabù sulla salute mentale

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e capitano della Francia, ha deciso di affrontare un tema spesso trascurato nel calcio moderno: la salute mentale. In un’intervista a L’Équipe, l’attaccante ha parlato apertamente delle pressioni psicologiche che accompagnano la carriera di un atleta di alto livello, sottolineando come la società tenda ancora a non accettare la vulnerabilità dei campioni.

Le difficoltà di mostrare fragilità

Il fuoriclasse francese ha citato l’esempio del ciclista Tadej Pogačar, spiegando come ammettere le proprie difficoltà prima di una gara possa significare esporsi a un rischio psicologico enorme. Per Mbappé, condividere i propri sentimenti dopo una sconfitta è altrettanto complesso, perché il pubblico non sempre tollera le debolezze di chi viene percepito come invincibile.

Autocritica e passione come motore

Nonostante le pressioni, Mbappé ha ammesso di essere il suo giudice più severo: “Non ho mai voluto accettare il fallimento. Non mi importa delle critiche, perché so di essere il primo a essere duro con me stesso”. A fare la differenza, però, è la passione: senza il legame viscerale con il calcio, il francese avrebbe già ceduto al peso delle aspettative.

Per il numero 10 del Real Madrid, le battaglie più difficili non si combattono nello stadio, ma nella mente, dove resilienza e motivazione diventano le vere armi di un campione.

