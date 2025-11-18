Mbappè-Paris Saint Germain, non è ancora finita: altre denunce

Anthony Ferrara · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Continuano le denunce a vicenda tra il Paris Saint Germain e Kylian Mbappè, ex attaccante passato al Real Madrid a parametro zero nel 2024

MBAPPÈ PARIS SAINT GERMAIN DENUNCE – Non è più questione di denaro, ormai, ma di principio. La liaison tra Kylian Mbappè e il Paris Saint Germain è finita, e anche nel peggiore dei modi, almeno sul campo. Tra gli uffici legali, con denunce e querele varie, le parti in causa continuano a dichiararsi guerra da molto lontano. Il calciatore da Madrid, con il trasferimento al Real definito a parametro zero; dalla capitale parigina il boccone della scadenza contrattuale e del mancato rinnovo è ancora troppo amaro, così come il rifiuto dell’attaccante di raggiungere l’Al-Hilal per una cifra da 300 milioni di euro messa sul piatto poco prima del trasloco in Spagna: un affronto al club.

Così, nel corso delle ultime ore, i legali di Mbappè avrebbero inviato un’altra denuncia nei confronti dell’ex club nella quale è stata pervenuta la richiesta di risarcimento danni per 240 milioni di euro. La stella della Nazionale francese, infatti, avrebbe subito mobbing nel momento in cui aveva declinato ogni proposta di rinnovo contrattuale, con la società che l’aveva aggregato alla squadra delle riserve e dei calciatori in vendita.

Dal canto suo, il club francese ha spedito una contro denuncia nella quale attesta di voler ricevere circa 180 milioni di euro (l’ammontare dell’importo sborsato nelle casse del Monaco per ottenere il cartellino del calciatore) a titolo di risarcimento, per una situazione ormai degenerata ed impugnata anche dal sindacato dei calciatori. Se dal punto di vista sportivo la storia fra Mbappè e il PSG è archiviata, da quello legale è più fervente che mai.

