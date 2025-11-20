Mbappé è il calciatore più pagato d’Europa. Ecco la top 10
Mbappé domina la classifica degli ingaggi
Kylian Mbappé regna incontrastato. Non solo guida il Real Madrid in vetta alla Liga e in Champions League, ma è anche il calciatore più pagato al mondo. Secondo una ricerca del CIES Football Observatory, l’attaccante francese percepisce circa 22,8 milioni di euro lordi all’anno, un dato che lo colloca saldamente al vertice della graduatoria.
Il podio e il caso Haaland
A completare il podio troviamo due mostri sacri del calcio moderno: l’egiziano del Liverpool, Mohamed Salah, a 17,9 milioni, e il compagno di squadra di Mbappé al Real Madrid, Jude Bellingham, a 17,5 milioni. Sorprende, invece, la posizione di Erling Haaland. Il fuoriclasse del Manchester City, nonostante i gol a raffica, ha una retribuzione considerata “bassa” dallo studio, ferma a 15,2 milioni di euro.
I criteri dello studio e i talenti emergenti
L’analisi del CIES non si basa sul solo valore contrattuale, ma valuta criteri sportivi come il tempo di gioco, il livello delle competizioni e il ruolo in campo. La top 10, dominata da attaccanti e ali, vede anche l’ingresso di giovani fenomeni come João Neves del Paris Saint-Germain e Lamine Yamal del Barcellona, segno di come il talento emergente sia già un valore premiante nel calcio che conta.
La top 10 nel dettaglio:
Kylian Mbappe (Real Madrid): 22,8 milioni di euro
Mohamed Salah (Liverpool): 17,9 milioni di euro
Jude Bellingham (Real Madrid): 17,5 milioni di euro
Joao Neves (Paris Saint-Germain): 17,3 milioni di euro
Dominic Szoboszlai (Liverpool): 17,1 milioni di euro
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain): 16,9 milioni di euro
Julian Alvarez (Atletico Madrid): 16,9 milioni di euro
Lautaro Martinez (Inter): 16,7 milioni di euro
Lamin Yamal (Barcellona): 16,7 milioni di euro
Vinicius (Real Madrid): 16,2 milioni di euro
