Mbappé devastante: tripletta in 7 minuti contro l’Olympiacos

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Kylian Mbappé illumina la notte di Champions League

La serata europea del Real Madrid in casa dell’Olympiacos porta il nome di Kylian Mbappé, autore di una tripletta che ha ribaltato una sfida iniziata in salita. Il vantaggio greco all’8’ ha messo pressione ai Blancos, ma la risposta del francese è stata immediata e irresistibile.

Una tripletta da record

Il pareggio è arrivato al 22’ grazie a un inserimento fulmineo su servizio preciso di Vinicius Junior. Qui l’inerzia è cambiata. Due minuti più tardi, Mbappé ha colpito ancora con un colpo di testa chirurgico, prima di firmare la tripletta al 29’. Settantadue secondi di dominio puro distribuiti in sette minuti, una sequenza che lo colloca nella storia: è la seconda tripletta più veloce della competizione, alle spalle di Mohamed Salah, autore dello stesso exploit nel 2022 contro i Rangers.

Real Madrid padrone del gioco

Dopo un avvio complicato, il Real Madrid ha preso il controllo del match, spinto dalla qualità del suo attacco e dalla serata ispirata della sua stella. La precisione nei movimenti e l’impatto fisico di Mbappé hanno indirizzato una gara che rischiava di complicarsi. Una prestazione che conferma il ruolo centrale del francese nel progetto tecnico e che manda un segnale chiaro al resto della Champions League.

