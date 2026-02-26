Mbappé, allarme ginocchio: Real Madrid in ansia

C’è apprensione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian Mbappé. L’attaccante francese non ha preso parte alla sfida di Champions League contro il Benfica e con ogni probabilità salterà anche il match di Liga contro il Getafe, in programma lunedì 2 marzo.

Il problema è noto e si trascina da settimane. Tutto nasce dalla distorsione al ginocchio sinistro rimediata il 7 dicembre contro il Celta Vigo. Da allora il fastidio non è mai scomparso del tutto. Il dolore persiste e lo staff medico dei blancos preferisce prudenza.

Gestione e prudenza

Il tecnico Álvaro Arbeloa non vuole correre rischi. La stagione entra nella fase decisiva e il Real Madrid è ancora in corsa su tutti i fronti. Forzare ora significherebbe compromettere i mesi più importanti.

Dalla Francia, intanto, cresce l’attenzione. I media transalpini chiedono cautela in vista dei prossimi impegni della nazionale, con l’obiettivo di preservare il giocatore simbolo dei Bleus.

Attesa per gli esami

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori controlli per valutare l’evoluzione dell’infiammazione e definire con precisione i tempi di recupero. Al momento non si parla di stop lungo, ma la sensazione è che servirà ancora gestione.

Il Real Madrid osserva con attenzione. Perché quando si parla di Mbappé, ogni dettaglio pesa. E in questo momento la priorità è una sola: riportarlo al top della condizione senza rischi inutili.