Max Dowman nella storia: record d’età in Champions League

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Il nuovo fenomeno dell’Arsenal

A soli 15 anni e 308 giorni, Max Dowman ha scritto il proprio nome nella storia della Champions League, diventando il calciatore più giovane di sempre a debuttare nella competizione. Il prodigio dell’Arsenal, già considerato una delle più grandi promesse del calcio inglese, è entrato al 72° minuto della sfida contro lo Slavia Praga, coronando una serata che resterà impressa nella memoria dei tifosi e del club.

Un primato che cancella i precedenti

Con questo ingresso, Dowman ha superato il record detenuto da Youssoufa Moukoko, che aveva debuttato nel 2020 con il Borussia Dortmund a 16 anni e 18 giorni. Superate anche le precoci apparizioni di Lamine Yamal del Barcellona e dell’ex Chelsea Celestine Babayaro, che a soli 16 anni avevano già calcato i palcoscenici europei.

Il futuro del calcio inglese

Il giovane centrocampista era già finito sotto i riflettori lo scorso agosto, quando aveva esordito in Premier League, diventando il secondo più giovane di sempre nella massima serie inglese. Fiducia piena da parte di Mikel Arteta, che vede in lui un profilo moderno e disciplinato, capace di unire tecnica e intelligenza tattica.

Il futuro di Max Dowman è appena cominciato, ma il suo nome è già destinato a diventare una costante nei racconti del calcio europeo.

LEGGI ANCHE: