Mauro Zarate annuncia il ritiro: “Termina il mio percorso più bello”

Raffaele Campo · Pubblicato il 11 Gennaio 2025

MAURO ZARATE RITIRO – All’età di 37 anni, Mauro Zarate ha annunciato l’addio al calcio giocato. Lungo è stato il percorso dell’attaccante argentino, a lungo in Italia con le maglie di Lazio (dove era esploso nella stagione 2008/2009), Inter, Fiorentina e Cosenza.

Da agosto 2023 l’ormai ex giocatore militava con gli uruguaiani del Danubio FC.

MAURO ZARATE RITIRO – Qui il suo post su Instagram: “Quanto è difficile scrivere queste righe, con il cuore in mano e avere i ricordi così vivi. Si conclude una tappa, nel mio caso si conclude la tappa più bella della mia vita, perché da quando sono nato, ho vissuto e respirato calcio. Lo sport che mi ha insegnato disciplina dedizione e sacrificio, sport che da sempre vivo con tanto amore e passione. Tutto quello che ho imparato nella vita è sempre stato con una palla accanto a me. È impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel mio cuore ogni club e ogni città in cui mi è toccato passare. Grazie ai miei vecchi che tutto ciò che sono, è grazie a loro, ad ogni corpo tecnico, compagni, tanti già amici, dirigenza e tutti quelli con cui ho dovuto giocare e condividere questo sport che è il più bello del mondo. Oggi dico addio a questa professione così bella per iniziare un’altra nuova. Mi licenzio da giocatore ma non saluterò mai il calcio. Mi mancherai tanto. Grazie a tutti…“.

