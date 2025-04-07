Maurizio Sarri, l’outsider pronto a tornare in panchina: il Milan…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 7 Aprile 2025 · Aggiornato il 8 Aprile 2025

Maurizio Sarri, tecnico attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Lazio, tornerà in panchina da giugno: il Milan torna in pista; poi…

SARRI MAURIZIO PANCHINA – Studia e continua a tenersi aggiornato da un anno, vale a dire, dal momento in cui ha esaurito il proprio mandato alla Lazio presentando le dimissioni al Presidente, Claudio Lotito. In attesa dell’occasione giusta, che ai suoi occhi non poteva essere certamente un impiego semestrale al Milan, in qualità di sostituto di Paulo Fonseca, Maurizio Sarri segue partite dallo stadio o dalla televisione, a caccia di un progetto in un nuovo club che lo stimoli al punto di far ritorno in panchina. L’allenatore toscano non esclude nulla, seconda esperienza in Premier League compresa dopo quella trascorsa al Chelsea, attendendo la chiamata giusta per tornare protagonista e arricchire il proprio palmarès. Le suggestioni di mercato riportano nuovamente lì, in quel di Milanello, ma non sarebbero le uniche presenti sulla scrivania dell’ex Mister della Juventus.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, le ipotesi più credibili per futuro dell’allenatore condurrebbero verso Firenze, nel caso in cui il lavoro di Raffaele Palladino dovesse destare ulteriori dubbi nella società viola, ma anche a Roma, sull’altra sponda del Tevere. Una clamorosa suggestione di mercato, invece, prevedrebbe il ritorno all’Olimpico, ma da erede al trono designato di Claudio Ranieri, tecnico uscente della squadra giallorossa. Un risvolto non pronosticabile appena un anno fa, ma le vie del mercato sono talmente infinite che le strade di Maurizio Sarri potrebbero convergere verso la capitale.

Futuro Sarri: ipotesi Milan mai accontonata, ma solo dagli albori stagione

Il naufragio della trattativa tra il Milan e Fabio Paratici, con il Direttore Sportivo che avrebbe virato con decisione verso Massimiliano Allegri o Antonio Conte per il nuovo progetto del Diavolo, potrebbe infine far riportare in auge la candidatura dello stesso Sarri, con il Mister pronto a guidare la squadra dal giorno zero della nuova stagione. Da non sottovalutare, infine, anche l’ipotesi Atalanta, soprattutto nel caso dovesse concretizzarsi la separazione tra la Dea e Gasperini. Maurizio Sarri, intanto, attende la chiamata giusta.