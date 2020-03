Matri consiglia a Tonali di andare alla Juventus: “Vai subito, non ci pensare nemmeno!”

MATRI TONALI JUVENTUS – L’ex attaccante della Juventus Alessandro Matri, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport.

MATRI TONALI JUVENTUS – Questi i temi trattati.

SU TONALI – “È un ragazzo per bene, serio. E poi ha un gran talento. Direi al direttore Paratici che Sandro è da prendere immediatamente. Con Tonali non si sbaglia. Innanzitutto è un 2000 e non sembra così giovane quando gioca. È un freddo, in campo. Non pensiate sia semplice giocare con gli occhi puntati addosso ogni partita.

Se mi chiedesse un parere sulla Juventus? A Sandro direi così: ‘Vai subito, non ci pensare nemmeno’. Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliarla come esperienza. Nei mesi scorsi non mi ha domandato nulla e lo capisco. Tutti parlano di lui, ma nonostante ciò Tonali è riuscito a godersi la prima stagione in Serie A con serenità”.

SUL SUO PERIODO MIGLIORE – “Il miglior Matri è stato quello di Cagliari e della Juventus. Purtroppo in Sardegna non hanno un buon ricordo di me proprio per il mio passaggio in bianconero. Con i tifosi juventini, invece, ho mantenuto un feeling stupendo negli anni: anche quando sono venuto allo Stadium da avversario ho sempre ricevuto tantissimo affetto. È un grande orgoglio per me”.

PRESENTE E FUTURO DI ALESSANDRO MATRI – “Non so ancora se tornerò a giocare. Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore”, ha chiosato Alessandro Matri.